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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

27 Mart 2018 22:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Örgüt cenazelerinde, toplantı gibi çeşitli ortamlarda PKK\'nın propagandasını yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 9 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığı\'na götürülürken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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