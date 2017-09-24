Kahramanmaraş'ta MHP'ye 200 yeni üye

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 200 kişi, MHP\'ye üye oldu. Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen törenle yeni üyelere rozetleri takıldı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, bazı kişilerin MHP\'de toplu istifalar olduğu ve partinin zayıfladığına dair söylenti yaydığını fakat MHP\'de güç kaybı olmadığını söyledi. MHP\'nin yarım asırlık siyasi birikimi ve tecrübesi olduğunu dile getiren Akpınar şunları dedi:

\"Bugün burada bulunmamızın sebebi bilindiği üzere MHP\'den bir takım şovlarla istifa gösterisi yapan, bırakıp kaçanların ve ülkücü hareketin şerefli mazisine çamur atanların aksine Dulkadiroğlu İlçemizde yaklaşık 200 vatandaşı MHP\'ye üye yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki, ülkemizin yaşadığı onca sıkıntının, karşı karşıya kaldığı büyük tehlikelerin, bertaraf edecek ve Türk milletini aydınlık geleceğe taşıyacak yegane güç ve kuvvet Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş ülkücü kadrolardır ve bu kadrolarda yalnız ve yalnız MHP\'dedir. İstifa şovlarıyla partimizi yıpratmaya çalışanlara inat çalışmalarımız ve üye kayıtlarımız gün geçtikçe artacak, önümüzde bizleri bekleyen seçimden en iyi sonuç olarak nitelendirdiğimiz iktidar olma hedefimizle yüce Türk milletine hizmetkar olacağız.\"

Konuşmaların ardından yeni üyelere parti rozetleri takıldı.



FOTOĞRAFLI