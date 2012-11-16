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Yaşam

Tarife değişikliğini açıkça bildirmeyen GSM operatörüne ceza!

Mahkeme kullanıcıya gönderilen bilgilendirme mesajının bilgi içermediği kanısına vardı

16 Kasım 2012 19:33

Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarife değişikliğini abonesine 'açık bir şekilde' bildirmeyen GSM operatörünü haksız buldu.

Kahramanmaraş'ta özel bir GSM operatör kullanıcısı Aslan Yüzgeç tarafından Aralık 2010'da tarife değişikliği için firmaya müracaat ettiği belirtildi. Fakat 418 lira fatura karşısında firmaya müraacat eden kullanıcının, tarife değişikliğinin, hesap kesim tarihinden itibaren geçerli olduğu cevabını aldığı ifade edildi. Bunun üzerine Kahramanmaraş Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'ne başvurarak şikayetçi olan Yüzgeç, haklı bulundu.

Başvuruyu inceleyen heyet, firmanın tüketiciye SMS yoluyla verilmiş mesajda ücretlendirmenin hangi tarihten itibaren yapılacağı yönünde bilgi içermediğine karar vererek Yüzgeç'i haklı bulduğu belirtildi.

Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'nin kararına itiraz eden GSM firmasının ise konuyu mahkemeye taşıdığı bildirildi. Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, davanın karar duruşmasında, GSM operatörünü haksız bularak, tüketiciye tebliğ edilen 418 TL'nin yasal faiziyle birlikte Yüzgeç'e iade edilmesine karar verdiği açıklandı.

 

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