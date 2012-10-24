Eşini öldüresiye döven kocayı savcı serbest bıraktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde yaşayan işsiz İ.A., eşinin çeşitli yerlerini bıçakla kesip iki kolunu da kırdı. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha öncede 3 ay süreyle "evden uzaklaştırma" cezası alan İ.A., ihbar üzerine gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılan İ.A., kayıplara karıştı.

Bekir Karakoca ve Ömer Koç'un DHA'da yer alan haberine göre; Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 çocuklu İ.A. (40) ve S.A. (32) çifti arasında iddialara göre 3 yıldır şiddetli geçimsizlik vardı. Geçimini çocuk bakarak sağlayan S.A. ile işsiz eşi İ.A., arasında sıkça yaşanan tartışmalar geçen aylarda kavgaya dönüştü. Eşi tarafından dövülen ve yüzü gözü şişen S.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A.’ya 3 ay 'evden uzaklaştırma' cezası verildi. Fakat en büyüğü 16 yaşında olan çocukları, eve gelmeyen babalarının dönmesi için annelerine baskı yaptı. Baskılara dayanamayan S.A., 14 Ekim’de eşini eve aldı.

Yaşanan tartışmalar yüzünden eşiyle konuşmayan S.A., 21 Ekim akşamı çocukları uyuduktan sonra ceviz kırmaya başladı. Bu esnada mutfağa giren İ.A., iddiaya göre eline aldığı bıçakla önce ceviz kıran eşinin başını yere vurmaya başladı. Daha sonra da S.A.’nın saçını derisiyle birlikte kesti. Bununla yetinmeyen İ.A., eşinin burnunu, daha sonra dudağını yukarından çenesine doğru kesti. Ardından da eşinin vücudunun çeşitleri yerlerine kesikler atıp iki kolunu da kırdı.

Anneleri S.A.’nın çığlıklarını duyan çocukları odaya girdiklerinde babalarını elinde bıçakla annelerinde kanlar içinde görmesiyle hemen polisi arayıp yardım istedi. İ.A., olay yerinden kaçarken anne S.A. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk tedavisinin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edilen S.A, ameliyata alınarak, burnu ve dudağı estetik operasyonla dikildi, kırılan kolları alçıya alındı.



'Pişmanım' dedi, savcı serbest bıraktı



Şikayet üzerine Elbistan’da yakalanan İ.A., ifadesinin alınması ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. İfadesinde "Eşim sabahtan akşama kadar geziyor, çocuklarıma bakmıyordu. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği belirtilen İ.A., Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından 23 Ekim’de taburcu edilen S.A. ise Elbistan’daki evine getirildi. Dudağı kesik olduğu için pipetle sıvı gıdalarla beslenen kadının konuşmakta zorlandığı ifade edildi.



'Yüzünü keser, seni tanınmaz hale getiririm'



Çiftin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki G.A., babasının 3 yıl önce annesine şiddet uygulamaya başladığını ve sık sık ''Senin yüzünü keser tanınmaz hale getiririm'' diyerek tehdit ettiğini söyledi. G.A., olay günü babası ile annesinin arasında herhangi bir tartışma çıkmadığını belirterek şunları anlattı:

"Babam, anneme şiddet uyguladığı için şikayetçi olmuştuk. 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Ancak kardeşlerim babamın eve dönmesini çok istedi, annem de onları kıramadı. Babam 14 Ekim’de eve geldi, bakışları donuktu, anneme bir şeyler yapmasından korkuyorduk. Bu yüzden anneme sık sık, 'Anne babamın bakışları iyi değil, sana bir şey söylerse konuşma, tartışma' diyordum. Olay günü okula gideceğimiz için erken yattık. Bir tartışma olmadı, sonra kardeşimİN çığlıklarıyla uyandım. Annem kanlar içindeydi, babamın elinde bıçak vardı. Babam kaçtı, polis çağırdık. Annemi hastaneye götürdüm. Babam, annemin saçlarını derisiyle birlikte kesmiş. Dudağını yukarıdan çenesine doğru kesmiş. Burnunu kesmiş, sırtında kesikler var. İki kolu da kırık. Annemi sıvı gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Babamdan da şikayetçiyiz."

Babasının annesine bilinçli olarak zarar verdiğini ileri süren G.A., "Babamın şu anda nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyoruz. Tekrar anneme zarar vermesinden korkuyoruz. Annemi bu hale getiren babam, hala elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.