Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan HDP'li Pınar Aydınlar serbest bırakıldı

Maraş'ta cenaze ziyareti sırasında gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Üyesi, sanatçı Pınar Aydınlar serbest bırakıldı.

Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Terolar'da yapılması planlanan mülteci kampına karşı 3 Nisan'da düzenlenen eylemde, askerin kullandığı gaz bombasından etkilenerek hastaneye kaldırılan ancak hayatını kaybeden Mor Ali Kabayel'in mezarını ziyaret eden Pınar Aydınlar öğle saatlerinde gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından duyurmuştu.

Aydınlar, serbest bırakıldıktan sonra yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar destek veren tüm canlara, yoldaşlara tesekkür ederim gözaltı süremiz bitmiştir. Şimdi kirli basının iftiralarıyla uğraşacağım!” dedi.

