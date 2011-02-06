-KAHRAMANMARAŞ'TA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 06.02.2011 - Kahramanmaraş'ta termik santrala kömür sağlayan açık işletme sahasında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'da meydana gelen olayda bölgede göçme meydana geldi, bu göçük sırasında da bazı işçi ve iş makineleri toprak altında kaldı. Açık işletme sahası müdürü Şeref Göksu yaptığı açıklamada, göçük sonrası arama kurtarma kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, göçük altında 7-8 kişinin olabileceğini söyledi. Alanda tüm işçileri toplayarak sayım yaptıklarını belirten Göksu, AKUT, jandarma ve itfaiye ekibinin olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi. Göksu, ölü ve yaralıları Afşin devlet hastanesine gönderdiklerini belirterek, ölü ve yaralıların kimlik tespitlerine çalışıldığını kaydetti.