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Kahramanmaraş'ta çadır kent protestosuna müdahale; 6 kişi gözaltında

Çıkan olaylar sonucunda bir üsteğmen de yaralandı

04 Nisan 2016 15:01

Kahramanmaraş'ta çadır kent kurulmasına karşı olan grubun yapmak istediği yürüyüşe jandarma müdahale etti. Çıkan olaylarda bir üstteğmen yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, merkez Dülkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehöyük Mahallesi'nde Suriyelilerin barınacağı yeni çadır kent kurulmasına karşı çıkan grup, basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler, çadır kentin kurulacağı alandaki şantiyeye yürümek istedi. Jandarmanın yürüyüşe izin vermemesi üzerine gruptan bazı kişiler, jandarmaya taş ve sopalarla saldırdı. 

Jandarma ekipleri, biber gazı sıkarak grubu dağıttı. Bu sırada başına taş isabet eden bir üsteğmen yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan üsteğmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve eski milletvekili Sebahat Tuncel, jandarmanın müdahalesine tepki gösterdi. 

Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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