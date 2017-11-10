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Kahramanmaraş'ta Atatürk anıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79'uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen törende anıldı

10 Kasım 2017 15:11

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde Kahramanmaraş\'ta düzenlenen törende anıldı.
Atatürk Meydanı\'ndaki tören; Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'un Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler çaldı, törene katılanlar ve çevrende olanlar Atatürk için saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı önce göndere çekildi sonra yarıya indirildi.
Törene katılanlar daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'ne geçerek Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen anma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan ve Atatürk\'ün hayatına ilişkin konuşmaların yapıldığı program, öğrencilerin hazırladığı \'Bir ömür\' isimli oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi.

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