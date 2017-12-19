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Kahramanmaraş'ta aranan 22 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

19 Aralık 2017 17:11

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde dün yapılan huzur operasyonuna 91 ekipten oluşan 435 polis katıldı. Umuma açık yerler, park bahçeler, sokak aralarında yapılan denetimlerde, hırsızlık, cinsel istismar, yaralama, uyuşturucu satmak gibi çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. 515 aracın kontrol edildiği denetimlerde 17 araca 7 bin 911 lira para cezası kesilirken, 6 araç ise trafikten yasaklandı.

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