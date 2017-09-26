Kahramanmaraş'ta aranan 2 şüpheli yakalandı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin park ve umuma açık alanlarda yaptığı uygulamada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, dün gece park ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Uygulamada polisin şüphe üzerine kimlik kontrolu yaptığı 2 kişinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.D.\'nin, \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla, D.G.\'nin ise, \'Banka veya kredi yoluyla dolandırıcılık\' suçundan kesinleşmiş 6 sene 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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