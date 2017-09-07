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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta altın üretiminde rekor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE'de altın üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde 300 arttırıp rekor kırdı

07 Eylül 2017 12:28

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE\'de altın üretiminde İstanbul\'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde 300 arttırıp rekor kırdı. Kentte bu yıl 3 ton saf altın işlenerek küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldü.
Altın sektörüne ayrı yeri olan ve dünyada tanınan \'Maraş burması\' bileziği dahi bulunan Kahramanmaraş\'ta kuyumcuların yüzü bu yıl güldü. Geçen yıl 1 ton saf altının işlenerek bilezik, gerdanlık gibi takı ve aksesuar olarak piyasa sürüdüğü kentte bu yıl yüzde 300\'lük artışla 3 ton saf altın eritilerek takıya dönüştürüldü. 500\'ü imalathane olmak üzere 650 kuyumcunun bulunduğu kentte sektörün yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, tüm çalışanların asgari ücretin üzerinde aylık ücret aldığını söyledi. Altın üretiminde Türkiye\'de 2\'nci sırada olduklarını ve ürünleri tüm illere pazarlamanın yanında yurt dışına da ihraç ettiklerini anlatan Öz, birkaç yıl öncesine kadar sektörün üzerinde \'kara bulutlar dolaştığını\' söyledi. Hacı Mustafa Öz, 2015 ve 2016\'nın sektör açısından çok zor yıllar oluğunu, üretimde 1 tonun altına dahi düşüldüğünü ifade ederek, şöyle dedi:
\"2017\'de fiyatlarda zik zaklar olsa da daha durağan ve istikrarlı bir fiyat seyretmesi sektörümüzü biraz daha aktif hale getirdi. Özellikle 2017\'nin 7\'nci ile 9\'uncu ay arasında iş potansiyelinin zirve yaptığı şu günlerde imalatçılarımız tam kapasite olmasa bile yüzde 80 kapasitelere ulaşarak çalıştılar. Bu iki ayda yaklaşık 3 ton civarında altın küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak hazırlanıp piyasa sürüldü. Sektörün bu 2 aylık dönemde Kahramanmaraş\'ımıza 5 milyon liralık bir katkısı olmuştur.\"

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