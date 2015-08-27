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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Yer kabuğunun 8.85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin herhangi bir yıkımın yol açmadığı belirtildi

27 Ağustos 2015 10:15

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde de hissedilen deprem yıkıma yolaçmazken, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Pazarcık ilçesinin Bayramgazi Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 8.85 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin herhangi bir yıkımın yol açmadığı belirtildi. Kahramanmaraş'ta da hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süre endişe yaşadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Pazarcık merkezli depremi 4.2 büyüklüğünde açıkladı.

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