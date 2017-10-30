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Spor

Kahramanmaraşspor - Karşıyaka: 3-3

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Ogün Kamacı (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Yusuf (x)(Dk

30 Ekim 2017 00:24

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Ogün Kamacı (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Yusuf (x)(Dk. 70 Timuçin x), Timur (xx), Aytürk (xx), Devrim (xxx)(Dk. 80 İbrahim), Okan (x), İbrahim (x), Ethem (xx), Evren (xxx), Eser (xx)(Dk. 90 Barış), Aydın (xxx)
KARŞIYAKA: Erhan (x)- Cenk (xx)(Dk. 83 Hakan), Arif (xxx), Ali (xx), Mahmut (xxx) (Dk. 80 Anıl), Tayfun (xx)(Dk. 62 Harun xx), Can (xxx), Mustafa (xx), Metin (xx), Abdulhamit (xx), Özgür (xx)
GOLLER: Dk. 48 Devrim, Dk. 68 (P) Aydın, Dk.88 Evren (Kahramanmaraşspor) - Dk. 62 - Dk. 76 Mahmut, Dk. 65 (P) Can (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Özkan, İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Özgür (Karşıyaka)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka ile 3-3 berabere kaldı.
48\'inci dakikada Aydın\'ın kaleciden dönen topu, Devrim\'in vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-0.
62\'nci dakikada Mahmut, ceza sahasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleye göndererek beraberlik golünü attı: 1-1.
64\'üncü dakikada ceza sahsına giren Karşıyakalı futbolcu, Kahramanmaraşspor kalecisi Özkan\'ın müdahalesi sonucu yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
65\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Can\'ın vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:  1-2.
67\'nci dakikada ceza sahasına giren Timur, rakip futbolcunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktaya gitti.
68\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Aydın, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-2.
76\'ncı dakikada ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Mahmut, kafa vuruşuyla golü kaydetti: 2-3.
88\'inci dakikada ceza sahasına ortalanan topu, Evren kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-3.
Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

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