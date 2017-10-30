Kahramanmaraşspor - Karşıyaka: 3-3

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Ogün Kamacı (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Yusuf (x)(Dk. 70 Timuçin x), Timur (xx), Aytürk (xx), Devrim (xxx)(Dk. 80 İbrahim), Okan (x), İbrahim (x), Ethem (xx), Evren (xxx), Eser (xx)(Dk. 90 Barış), Aydın (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (x)- Cenk (xx)(Dk. 83 Hakan), Arif (xxx), Ali (xx), Mahmut (xxx) (Dk. 80 Anıl), Tayfun (xx)(Dk. 62 Harun xx), Can (xxx), Mustafa (xx), Metin (xx), Abdulhamit (xx), Özgür (xx)

GOLLER: Dk. 48 Devrim, Dk. 68 (P) Aydın, Dk.88 Evren (Kahramanmaraşspor) - Dk. 62 - Dk. 76 Mahmut, Dk. 65 (P) Can (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Özkan, İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Özgür (Karşıyaka)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka ile 3-3 berabere kaldı.

48\'inci dakikada Aydın\'ın kaleciden dönen topu, Devrim\'in vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-0.

62\'nci dakikada Mahmut, ceza sahasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleye göndererek beraberlik golünü attı: 1-1.

64\'üncü dakikada ceza sahsına giren Karşıyakalı futbolcu, Kahramanmaraşspor kalecisi Özkan\'ın müdahalesi sonucu yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

65\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Can\'ın vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.

67\'nci dakikada ceza sahasına giren Timur, rakip futbolcunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktaya gitti.

68\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Aydın, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-2.

76\'ncı dakikada ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Mahmut, kafa vuruşuyla golü kaydetti: 2-3.

88\'inci dakikada ceza sahasına ortalanan topu, Evren kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

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