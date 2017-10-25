Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor: 1 - 0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Bilal Gölen (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren (xxx), Bilal (xxx), Serbay (xxx), Timur (xxx), Kemal (xxx) Okan Salmaz (xxx)(Dk.79 Aydın x), Onur (xxx)(Dk.59 Yusuf Emre x), Barış (xxx) İbrahim (xxx), İsa (xxx)(Dk. 89 Ethem Ercan)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Mehmet (xxx), Robin (xxx), Jakob Janster (xxx), Recep (xxx), Süleyman (xxx)(Dk.65 Ozan x), Lincoln Henrique Dos Santos (x) (Dk.46 Braian Jose Samudio Segvia xx), Özgür (xxx), Orhan (xxx), Ümit (xxx), Halil İbrahim (xxx)(Dk.86 Okan Şimşek)

GOLLER: Dk.44 Timur (penaltı) (Kahramanmaraşspor),

SARI KART: Kemal, Okan Salmaz, Bilal, Ethem Ercan (Kahramanmaraşspor), Recep, Lincoln Henrique Dos Santos, Ümit, (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, konuk ettiği TFF 1\'inci Lig takımlarından Çaykur Rizespor\'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

42\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Timur, rakip ceza sahasına girdiğinde Çaykur Rizespor\'dan Recep\'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

44\'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Timur, topu ağalarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşma, ev sahibi Kahramanmaraşspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.