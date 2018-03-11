Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor: 3-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Fatih Söyler (xxx), Ersin Erbay (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Ramazan (xx), Aytürk (xxx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Ramiz (xxx), Emin (xxx), Yakup (xxx) (Dk.85 Hakan), Ethem (xx) (Dk.48 Bilal xx), Okan (xxx)(Dk.46 Evren xx), Eser (xxx)

BANDIRMASPOR: Ali (xxx)- Erdi (xxx), Birhan (xxx), Deniz (xxx), Özgür (xxx) (Dk.73 Berkay xx), Erhan (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.87 Fatih), Nurettin (xxx), Feyyaz (xxx), Bahri (xx) (Dk.73 Oğuzhan), Mertcan (xxx)

GOLLER: Dk.35 Devrim, Dk.68 Eser, Dk.83 Yakup (Kahramanmaraşspor), Dk.12 Deniz, Dk.81 Birhan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Evren (Kahramanmaraşspor), Özgür (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, ligin 26\'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor\'u 3-2 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12\'nci dakikada Bandırmaspor\'un kazandığı serbest vuruşta Deniz, topu barajın üzerinden kaleye gönderdi: 0-1.

35\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Devrim, ceza sahasına ortalanan topu kalecinin solundan ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.

68\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Eser, ceza sahası dışına çıkan kaleciye çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

81\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Bandırmaspor\'dan Birhan, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

83\'üncü dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Yakup, ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

SAHAYA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARIYLA ÇIKTILAR

Öte yandan her iki takım sahaya şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı. Üzerinde ay ve yıldız bulunan tişörtlerle sahaya çıkan çocuklarla seremoniye çıkan takımlardan Kahramanmaraşsporlu futbolcular, İstiklal Marşı okunurken asker selamı verdi.

(FOTOĞRAFLI)