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Yaşam

KAHRAMANMARAŞLI ESNAF AÇLIK GREVİNDE KAHRAMANMARAŞ (A.A)

27 Mayıs 2011 17:16

-KAHRAMANMARAŞLI ESNAF AÇLIK GREVİNDE KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 27.05.2011 - Kahramanmaraş'ta Orta Hal mevkisinde geçici bina yapan esnaf, elektrik alamadıklarından sorumlu tuttukları belediyeye tepki göstererek açlık grevi başlattı. Orta Hal mevkisinde bir süre önce belediyenin geçici işgaliye ile inşaatına izin verdiği bir grup esnaf, aileleriyle birlikte elektrik abonesi alamadıkları gerekçesiyle Kahramanmaraş Belediyesi'ne yürüdü. Ellerinde dövizlerle belediyeye girmek isteyen gruba, polis izin vermedi. Daha sonra belediyenin önündeki kaldırımda toplanan kalabalık, yanlarında getirdikleri yazar kasaları yere bıraktı.  Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, yaptığı açıklamada, ''Bizler kesinlikle seçimlere 16 gün kala bunu fırsat bilip bu açıklamayı yapmıyoruz. Bizler 40 yıllık işyerlerimizin yıkılmasına hiçbir zaman bir şey demedik. Tek isteğimiz, sokağa terk edilmemekti. Sonra Başkanımızla anlaşmaya vardık. Şu an Orta Hal'deki yerlerin tamamını kendi imkanlarımızla yaptık'' dedi.  Belediyenin ilk olarak çatı yapılmasına izin vermediğini belirten Güler, ''Projede çatı da vardı. Öyle anlaşmıştık. Ama şimdi 'çatı yok' diyorlar. Şimdi de elektriğimiz kesildi. Gerekçesi de abone olmamamız. AKEDAŞ yetkilileri belediyeden izin istiyor. Ama belediye buna müsaade etmiyor. Biz ne yapacağız, elektriksiz bir iş yeri olur mu?'' diyerek tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından iş yerlerine doğru yürüyen grup, burada açlık grevine başladı. Cuma Güler, açlık grevinin taleplerinin yerine getirilinceye kadar devam edeceğini bildirdi.

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