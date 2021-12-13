Kahramanmaraş'ta sahte alkol içen 3 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta sahte alkolden yapılan içkiyi içen 7 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 4’ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kahramanmaraş merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.