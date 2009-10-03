Kahramanmaraş-Kayseri yolunda 4 ceset

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 12. kilometresindeki Hasancıklı köprüsünün altında 4 kadın cesedi bulundu.

Bölgede yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesetlerin bulunduğu yerde geniş güvenlik tedbiri alarak, kriminal inceleme başlattı.

Basın mensuplarının yakından görüntü almasına izin vermeyen jandarma ekiplerinin, cesetlerden 3'nü köprünün altından çıkardığı gözlendi.

Ekipler, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde 3 cesede ulaşırken, 1 cesede de ulaşmaya çalışıyor.

Cesetlerin bulunduğu köprünün yakınlarında, cesetlere ait olduğu değerlendirilen eşyalar göze çarpıyor.

Cesetlerden, 2'nin üzerinden kimlik çıktığı ve yaşlarının 18-20 olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.