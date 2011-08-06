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Yaşam

KAHRAMANMARAŞ EMNİYETİNE ''İNSAN HAKLARI'' ÖDÜLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

06 Ağustos 2011 15:12

-KAHRAMANMARAŞ EMNİYETİNE ''İNSAN HAKLARI'' ÖDÜLÜ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 06.08.2011 - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı ''Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek'' projesi, Uluslararası Polis Şefleri Birliğince 2011 yılı ''İnsan Hakları'' ödülüne layık görüldü. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir projenin uluslararası alanda ödül almasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Projeye başlarken herhangi bir kurumdan ödül almak gibi amaçlarının olmadığını ifade eden Aydın, ''Burada temel amacımız, gençlerimizi her türlü saldırıdan, propagandadan ve yanlışlıklardan koruyarak onlara vizyon kazandırabilmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum'' dedi. Aydın, projenin halen devam ettiğini ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayan gençleri şehre getirerek çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. ''Sadece onları buralara getirmedik. Bizler de onların evlerine misafir olduk, konuştuk, sohbet ettik. İnşallah bu projemiz devam edecek'' diyen Aydın, ''Hazırlanan proje, Uluslararası Polis Şefleri Birliğinin düzenlediği 'İnsan Hakları' konulu proje yarışmasına gönderildi. 'Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek' projesinin bu ödüle layık görüldüğü bize bildirildi. Ödül, 26 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne verilecek'' diye konuştu. Aydın, merkezi ABD'nin başkenti Washington'daki Uluslararası Polis Şefleri Birliğinin, 1893 yılında kurulduğunu ve 100 ülkeden 20 binden fazla polis yöneticinin üyesi olduğunu kaydetti.

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