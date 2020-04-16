"Kahramanlarınızı pişirmeyin": Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den pasta yapmaya çalışan TV programcısı özür diledi

T24 Dış haberler

Yeni Zelanda'da bir televizyon programcısı ülkenin liderinin Koronavirüs salgınıyla mücadele konusundaki başarısına minnettarlığını göstermek için üzerinde Başbakan Jacinda Ardern'in suratı bulunan bulunan bir pasta yapmaya çalıştı. Laura Daniel isimli sunucunun girişimi başarılı olmadı.

"Kahramanlarınızı pişirmeyin" diyen Daniel, Koronavirüs sebebiyle evde kaldığı süre uzayınca yine de Ardern'a benzeyen bir pasta yapmaya karar verdiğini söyledi.

Pasta sebebiyle Instagram üzerinden başbakandan özür dileyen Daniel, "Gerçekten çok üzgünüm Jacinda Ardern. Elimdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştım" yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Daniel'e çabaları için teşekkür ederken, bazıları da pastayla alay etti. Bir Instagram kullanıcısı, "En azından artık başbakan uyuşturucu bağımlısı olsa neye benzerdi biliyoruz" yazdı.

Yeni Zelanda'da 4 haftalık tedbirlerin ardından marketlerde un kıtlığı yaşanmıştı.