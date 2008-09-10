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Bilim / Teknoloji

Kahramanları engelli olan oyun!

Gençlerin engelliler konusundaki duyarlılıklarını artırmak amacıyla geliştirilen ücretsiz bir video oyununun kahramanları olarak engelliler seçildi.

10 Eylül 2008 03:00

Gençlerin engelliler konusundaki duyarlılıklarını artırmak amacıyla AB ortaklığıyla geliştirilen ücretsiz bir video oyununun kahramanları olarak engelliler seçildi.

Handicap International adlı sivil toplum kuruluşunun açıklamasına göre, AB'nin Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve İngiltere ile ortaklaşa geliştirdiği "Handigo the game" adlı oyun, engelli insanlar konusunda çok daha geniş bir toplumsal duyarlılık yaratılması amacıyla 10-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak Fransızca, İngilizce ve Almanca dillerinde yazıldı.

Üç mini oyundan oluşan video oyununu oynayan gençler, kendilerini engelli insanların yerine koyarak aşamaları geçmeye çalışacaklar.Oyun "www.handigosolidaires.com" İnternet sitesinde ücretsiz indirilebilir.

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