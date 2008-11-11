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Yaşam

Kahramanlar ve Çikolata

Duyduk duymadık demeyin!En sevdiğiniz süper kahramanlar, baştan aşağı çikolatayla kaplandı. 11. New York Çikolata Şovu'nda gözleriniz çikolatadan başka bir şey görme

11 Kasım 2008 02:00

Duyduk duymadık demeyin!En sevdiğiniz süper kahramanlar, baştan aşağı çikolatayla kaplandı. 11. New York Çikolata Şovu'nda gözleriniz çikolatadan başka bir şey görmeyecek.

Dünyanın tüm çikolataları ve süper kahramanları 11. New York Çikolata Şovu'nda bir araya geldi. Çikolata kaplı kostümleri giymekte her ne kadar zorlansalar da, modellerin bu lezzetli kıyafetlerle podyuma çıkması, izleyenlerin 'ağzının suyunu' akıttı.

Dünyanın önde gelen çikolata ve pasta şeflerinin tasarladığı kostümlerle podyumda salınan modeller, her an erime tehlikesiyle karşı karşıya kalan kostümleri taşırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın geçtiğimiz hafta seçim gecesinde giydiği kırmızı-siyah gece elbisesinin de tasarımını yapan Narciso Rodriguez, çikolata ustası Jacques Torres'le birlikte sıradışı bir vücut geliştirme sporcusu kıyafeti hazırlayarak defilenin en ilgi çeken kostümüne imza atmış oldu.

Çikolata şovunda Yarasa Kadın ve Lara Croft da iş başındaydı. Süper kadın kahramanlar,  lezzetli görüntüleriyle moda ve çikolata severlere bol sütlü, bol kakaolu dakikalar yaşatarak eğlenceli bir gösteri sundu.

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