Kahramanlar ve Çikolata

Duyduk duymadık demeyin!En sevdiğiniz
süper kahramanlar, baştan aşağı çikolatayla kaplandı. 11. New York
Çikolata Şovu'nda gözleriniz çikolatadan başka bir şey görmeyecek.
Dünyanın tüm çikolataları ve süper kahramanları
11. New York Çikolata Şovu'nda bir araya geldi. Çikolata kaplı
kostümleri giymekte her ne kadar zorlansalar da, modellerin bu lezzetli
kıyafetlerle podyuma çıkması, izleyenlerin 'ağzının suyunu' akıttı.
Dünyanın önde gelen çikolata ve pasta şeflerinin tasarladığı
kostümlerle podyumda salınan modeller, her an erime tehlikesiyle karşı
karşıya kalan kostümleri taşırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına
neden oldu.
ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın
geçtiğimiz hafta seçim gecesinde giydiği kırmızı-siyah gece elbisesinin
de tasarımını yapan Narciso Rodriguez, çikolata ustası Jacques
Torres'le birlikte sıradışı bir vücut geliştirme sporcusu kıyafeti
hazırlayarak defilenin en ilgi çeken kostümüne imza atmış oldu.
Çikolata şovunda Yarasa Kadın ve Lara Croft da iş başındaydı. Süper
kadın kahramanlar, lezzetli görüntüleriyle moda ve çikolata severlere
bol sütlü, bol kakaolu dakikalar yaşatarak eğlenceli bir gösteri sundu.