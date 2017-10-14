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Kahramankazan'daki kız kaçırma kavgasında 5 tutuklama

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde 2 kişinin öldüğü, 1 polisin şehit olduğu kız kaçırma kavgasında 5 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu

14 Ekim 2017 15:19

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde 2 kişinin öldüğü, 1 polisin şehit olduğu kız kaçırma kavgasında 5 kişi tutuklanarak Sincan Cezaevi\'ne konuldu.
Kahramankazan İlçesi\'nde perşembe günü mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakır ve Şanlıurfalı aileler arasında çıkan kız kaçırma kavgası ve ardından çıkan olayda 2 kişi ölürken, 1 polis şehit oldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4\'ü ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki  sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıdı.  Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden Şemsettin Erol, Erdal Erol,  Abdulkerim Doğan, Ömer Kaya ve Abdulkadir  Doğan tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.
2 ŞÜPHELİ ANKARA\'DA
Kız kaçırma kavgasından dolayı gözaltına alınan ve sorgusu sırasında rahatsızlanınca hastaneye götürülen Aziz Erol\'u öldüren ve ona refakat eden polis memuru Muhammet Uz\' u şehit eden Fikret Genç ile Orhan Genç\'in sorgusu Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. 
OLAY NASIL OLDU?
Ankara’nın Polatlı İlçesi\'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan ve aralarında gönül ilişkisi olan Kahramankazan İlçesi\'nde yine mevsimlik işçi akrabası 16 yaşındaki R.D.\'yi ailesi vermeyince kaçırdı.  R.D.\'nin ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan, genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Ekrem Genç’i ateş ederek öldürdü. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerden Aziz Erol, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Bu sırada Erol\'a refakat eden polis memuru Muhammet Uz şehit oldu. Olaylarda 1 polis ve 1 öğrenci de yaralandı. 

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