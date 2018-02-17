Kahraman'dan Topçu Kışlası açıklaması: Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda katıldığı açılış programında, bugün Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde bulunan Topçu Kışlası ile ilgili olarak "Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz" dedi. Kahraman, makam odasına yaptırdığı ve tartışmalara neden olan 52 metrekarelik Hereke halısıyla ilgili olarak da "Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda sarayın sofra kültüründen padişahların özel eşyalarına kadar toplam 612 parça tarihi eserin sergileneceği, 1. Hazine Sergi Salonu' ve '2. Hazine Sergi Salonu'nun açılışını yaptı.



Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmanlı'nın büyük bir cihan imparatorluğu olduğunu, imparatorluğun mazisiyle övünülmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda altı padişahın yanı sıra Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü'nün de sarayı kullandığını belirtti.

"Çalışkanlığı bırakmamalıyız"

Kahraman, "Osmanlı'dan itibaren bizde olan bir mekandayız. Topkapı Sarayı'nın mahzenlerinde, depolarında da bir çok tarihi eser var. Onlar sahip çıkma noktasında tembel olduğumuz zamanlar oldu, çalışkan olduğumuz dönemler oldu. Çalışkanlığı bırakmamalıyız "dedi.



Tarihi mekanların sahiplerinin çok olduğunu ve bu alanda bir tıkanıklık olduğunu aktaran İsmail Kahraman, "Bir kısmına TBMM olarak biz sahibiz. Kültür Bakanlığı bir kısmına sahip, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kısmına sahip. Sorumlu, yetkili belli olmalı. Bakarsınız bunlar tek elde toplanır. Toplanırsa da doğru olur. Ama bunu seven, benimseyen bir kadronun elinde olmalıdır. Tarih şuuruna sahip bir kadronun elinde olması lazım" diye konuştu.

"Bizim tarihimiz eski, biz 1923'lerden başlamadık"

TBMM Başkanı Kahraman, "Bizim tarihimiz eski, biz 1923'lerden başlamadık. 1299'dan da başlamadık. Bizim Selçuklumuz, Alparslanımız, 1071'imiz var. Köklü bir ağacız biz. Bu ağacın dallarını, gövdesini, meyvelerini hep inceleyip ortaya çıkarmalıyız. Biz bir cihan devletiyiz. Kökleri olan bir devletiz. Tarihimiz müze olmalı. Bir Taksim kışlamız... Tarihi bir cinayettir; anıt cinayetidir. İhya edilmeli. Orası bir tarih müzesi haline gelmeli. Tarihi yaşatmalıyız, ruh vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Anıtlar, abideler milletlerin, devletlerin tapularıdır"

Tarihi mekanların korunmasının önemine vurgu yapan Kahraman, "Tarihe sahip çıkacaksınız, tarihe ihanet etmeyeceksiniz ki gelecek günler de size ihanet etmesin. Anıtlar, abideler milletlerin, devletlerin tapularıdır. Göz bebeği gibi korunmalıdır" ifadelerini kullandı.



İsmail Kahraman, konuşmasında geçmişte Sultanahmet Camii'nin taşınmasına yönelik Alman arkeologların öncülüğünde bazı çalışmaların yapıldığını ve bazı resmi kurumlardan da gerekli izinlerinde alındığı aktararak, buna dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından izin verilmediğini anlattı. Kahraman, "Taksim kışlasını tarihi şuuru, mantalitesi sakat olanlar yıktı. Neden tarihimize sahip çıkmayacağız! Çıkacağız, çıkmalıyız ve korumalıyız" dedi.

Makamına yaptırdığı 52 metrelik Hereke halısı açıklaması

TBMM'deki Başkanlık makamına yaptırdığı 52 metrekarelik Hereke halısıyla ilgili basında çıkan haberleri anımsatan İsmail Kahraman, "Bakanlığım sırasında da makamıma Hereke halı sermiştim. Gelene gidene Hereke halının propagandasını yapıyorum. Halıda çok iyiydik. Hereke halı, dünyaca bir markaydı. Şimdi onu ihya ediyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)



