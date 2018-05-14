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Kahraman'dan "Damadınız 'FETÖ' firarisi mi?" sorusuna yanıt

"Meral hanımın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir"

14 Mayıs 2018 18:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, düzenlediği 26. Dönem değerlendirme toplantısında, damadının 'FETÖ'den arandığı ve yurt dışında olduğu iddialarına dair soruya “Hangi masal bu. Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral hanımın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir” şeklinde cevap verdi. 

Kahraman damadının 'FETÖ'den arandığı ve yurt dışında olduğu iddialarına ilişkin soruyu da cevapladı ve Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu iddia için önce ‘Hangi masal bu' karşılığını verdi. Daha sonra da ‘'Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir. Meral hanımın beyanı kendine aittir, mesnetsizdir, yersizdir. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. İnsanların, hele siyasetçilerin siyasi ahlaka sahip olması gerekir“ cevabını verdi.

Meral Akşener,  TBMM Başkanı Kahram'ın damadının 'FETÖ' mensubu olduğunu iddia ederek, "O benim için Meral Kılıçdaroğlu demişti, ben de ona karşılığında belam dedim. Kendisini savunurken, yine benden FETÖ'cü diye bahsetmiş. Ama Allah'ın sopası yok, damat gitti. Buradan iddia ediyorum; kim Meral Akşener FETÖ'cü derse, onu araştırın, damat-gelin birşey çıkar.”

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İsmail KahramanDamatFETÖmasalMeral Akşener

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