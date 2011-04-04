-''KAHRAMAN ŞOFÖR''E ÖDÜL İZMİR (A.A) - 04.04.2011 - Halkapınar semtinde alev alan yakıt tankerini, akaryakıt istasyonundan uzaklaştıran şoför Engin Koçak, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve çalıştığı iş yerinin sahibi tarafından ödüllendirildi. Kıraç, valilikte düzenlenen törende, Koçak'ın hayatını tehlikeye atarak, yakıt tankerini istasyondan uzak bir yere götürmeyi başardığını, böylece olası bir facianın önüne geçildiğini kaydetti. Törende hazır bulunan sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, işlerinin zor olduğunu ifade eden Vali Kıraç, orman yangınlarıyla mücadelede de çok başarılı olunduğunu söyledi. Vali Kıraç, örnek bir davranış sergilediğini belirttiği Koçak'a teşekkür ederek, Cumhuriyet altını verdi. Çalıştığı iş yerinin sahibi Adem Seçilmiş de Koçak'a 10 bin liralık çek verdi. Halkapınar semtinde, 11 Martta Adem Seçilmiş'e ait akaryakıt istasyonunun deposuna benzin boşaltan 35 CJJ 69 plakalı yakıt tankeri, statik kıvılcımla alev almıştı. Yangını söndürmeye çalışan tanker şoförü Engin Koçak, başaramayınca alev almış tankeri akaryakıt istasyonundan uzaklaştırmış, bu sırada alevler istasyonda park halindeki 5 otomobile ve kafeteryaya sıçramıştı. Şoförü tarafından istasyondan 100 metre uzaktaki boş araziye götürülen tanker, burada infilak etmişti.