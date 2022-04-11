'Kahraman Şehir Kiev' anıtı önünde 'Savaş ve Barış' kitabını tutarak poz verdi; gözaltına alındı

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Aktivist Konstantin Goldman, Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Kahramanlar Şehirler' anıtında Kiev'e adanan özel taşın yanında Lev Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' kitabıyla bir fotoğraf çektirdikten sonra dakikalar içinde gözaltına alındı.

Goldman'ın "protesto yasalarını ihlal ettiği" belirtildi ve en yakındaki polis merkezine götürüldü.

Lyudi Baikala haber sitesinin aktardığına göre Buryatia'da bir okçuluk koçu olarak çalışan Valeri Yakovlev, çalıştığı okulun kapısındaki 'Z' sembolünü yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Okulda çalışan bir temizlik görevlisinin Yakovlev'i savaşa karşı ifadeler kullanırken gizlice kayda aldığı belirtildi.

Rusya'da savaş karşıtı protesto yaptıkları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki birçok aktivist; yasalar nedeniyle toplu eylemler organize etmek yerine tepkilerini tek başına göstermeye başlamıştı.

OVD-Info'ya göre bu hafta sonu savaş karşıtı eylemler düzenledikleri gerekçesiyle 18 farklı Rus şehrinde 214 kişi gözaltına alındı.