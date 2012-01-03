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Dünya

Kahraman pompacı unutulmadı ACAPULCO (A.A)

03 Ocak 2012 00:42

-Kahraman pompacı unutulmadı ACAPULCO (A.A) - 02.01.2012 - Meksika'nın güneyinde Büyük Okyanus'a bakan Guerrero'da hayatını kaybeden kahraman benzin istasyonu pompacısı törenle anıldı. 12 Aralık'ta okullarına daha fazla devlet yardımı isteyen kızgın öğrencilerin ateşe verdiği benzin istasyonunu tümüyle havaya uçmaktan kurtaran ancak aldığı yanık yaralarından ölen Gonzalo Rivas Camara'nın kahramanlığı törende anlatıldı. Guerrero eyaletinin başkenti Chilqancingo'nun ana meydanındaki törende yüzlere kişinin andığı, büyük faciayı önleyen pompacı istasyon görevlisi Camara, tutuşan benzin pompalarının tüm vanalarını kapattı ve ateşin çok daha derine, depolara inerek istasyonu topyekun havaya uçurmasını önledi.

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