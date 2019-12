Kahraman pilotun heykeli dikilecek

Amerika, faciayı önleyip uçağı nehre indiren Sully’yi konuşuyor. Pilotun heykeli dikilecek...



New York’un La Guardia Havaalanı’ndan önceki gün kalktıktan yaklaşık beş dakika sonra motorlarına kuş girdiği sanılan ve bu yüzden Hudson Nehri’ne acil iniş yapan Amerikan Havayolları’na ait uçağın pilotu Chesley Sullenberger, 1549’da kurulan Amerikan Havayolları’na belki de en başarılı gününü yaşattı.



ABD’de kahraman ilan edilen pilot tüm başarılarını sadece beş dakikada bitirebilecekken, o diğer pilotlara da örnek olup, kişisel başarının ne işlere yarayabileceğini gösterdi. Kazanın gerçekleştiği andan beri ABD’de en çok konuşulan isim olan Sullenberger hakkındaki yorumlar pilotun yeni kahraman olduğu konusunda birleşiyor.



‘Onunki meslek değil tutku...’



14 yaşında uçuş lisansı alan ‘Sully’ lakaplı pilot, ilk olarak Amerikan Hava Kuvvetleri’nde çalışmaya başladı. Akademide, psikoloji dersleri de alan ‘Sully’, kriz anlarında nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Tüm kabiliyetini ve soğukkanlılığını kullanan pilotun arkadaşları “Onun yerinde biz olsaydık belki de kaza faciayla sonuçlanacaktı, kuleyle sadece bir kez konuşmuş, yardım isterken bile sesi vakurdu, o bir kahraman!” diyor.



Pilotun ailesiyse, Sullenberger’in kendilerinden bile önce gelen uçuş aşkını anlatıyor. Pilot arkadaşı Robert Bea, “Hepimiz uçuş hayatımız boyunca başımıza böyle bir şey gelmemesi için dua eder ama her an gelebileceğini biliriz. Sully ne kadar başarılı bir pilot olduğunu ispatladı” diyor ve arkadaşının mütevazı ve zeki olduğunu ekliyor. Eşi Lorraine Sullenberger “O, uçaklara âşıktır!” derken, kızkardeşi Mary Margaret Wilson, ağabeyinin çocukluğunun maket uçak yaparak geçtiğini, pilotluğu meslek değil tutku olarak yaptığını anlatıyor.



ABD’liler Sully’nin heykelini dikmeyi düşünüyor. New York’a pilotun heykelini yaptırmayı öneren bir işadamı masraflar için 10 bin dolar ödemeyi teklif etti.



Kahraman pilota yeni başkan Barack Obama’dan da kutlama mesajı geldi. Sullenberger’le telefonda beş dakika konuşan Obama, tecrübeli pilotu cesur ve soğukkanlı davranışından ötürü kutlamış.