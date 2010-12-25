Kahraman, 4 gün ölen kuzunun başından ayrılmadı

T24

4 günden beri kayıp köpeği "Kahraman"ı arayan çoban Yözgörlü hayvanı kazada ölen kuzunun başında beklerken buldu. Şaşıran çoban şöyle konuştu: Kahraman, sürünün lideri hayvanlar iyi iletişim içindeydi. Onu kuzunun başından beklerken bulduk. Bende görünce çok şaşırdım.