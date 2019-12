-KAHN'IN ESKİ DOSYALARI İNCELENİYOR NEW YORK (A.A) - 19.05.2011 - New York'ta kaldığı otel odasında bir kadın görevliye cinsel saldırıyla suçlanan IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki eski en az iki benzer dosya da polis tarafından yeniden incelemeye alındı. Strauss-Kahn soruşturmasıyla ilgili polis kaynakları, Reuters'a, bu dosyalardan birinin, Kahn'ın 3 yıl önce, IMF ekonomisti Piroska Nagy ile ilişkisiyle ilgili olduğu bilgisini verdi. IMF bu olayda Kahn'ın görevini kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturmuştu. Kahn soruşturma makamıyla işbirliği yaparak, görevini kötüye kullanmadığını söylemiş, ancak Nagy, IMF adına soruşturmayı yürüten bir avukata yazdığı mektupta, Kahn'ın kendisine yönelik olarak birkaç kez, uygun olmayan tekliflerde bulunarak, görevini kötüye kullandığını, başkanlık pozisyonunu kendisine yaklaşmak için bir araç olarak kullandığını savunmuştu. Manhattan'da görevli bir savcı da hafta başında, Kahn'ın geçmişte de benzer cinsel tacizlerde bulunduğuna dair iddialar olduğunu söylemiş, ancak ayrıntı vermemişti. Bu suçlamaların, Kahn'ın Fransa'da 22 yaşındaki genç bir Fransız yazarla 2002'de geçtiği bildirilen olaylarla da ilgili olabileceği kaydedildi. Tristane Banon adlı yazar, 2007'deki açıklamasında, olay sırasında Kahn ile bir mücadele olduğunu, kendisinin Kahn'ı tekmelediğini, Kahn'ın da onun sutyeni ve pantolonunu çıkarmaya çalıştığını, yerde kavga ettiklerini söyledi. Banon'un, Fransa Sosyalist Partisi üyesi ve Kahn'ın arkadaşı olan annesinin iknası sonucu Kahn hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi. Ancak Banon'un avukatı David Koubbi, Reuters'a, New York'taki bu son olaydan sonra, Kahn hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüklerini açıkladı.