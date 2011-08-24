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Dünya

Kahn'ın pasaportunu almasına deprem engeli NEW YORK (A.A)

24 Ağustos 2011 03:13

-Kahn'ın pasaportunu almasına deprem engeli NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virgina eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra adli kurumların kapatılması nedeniyle Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn pasaportunu yarın alabilecek. Strauss-Kahn'ın avukatı William Taylor, düzenlediği basın toplantısında, eski IMF başkanının pasaportunu depremin hissedildiği New York'taki kurumların kapalı olması nedeniyle yarın alabileceğini belirtti. Taylor, depremden önce, Strauss-Kahn'ın bugün pasaportunu geri alabileceğini söylemişti.

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