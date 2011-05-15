T24 LogoT24 Logo
Dünya

KAHN'IN GÖZALTINA ALINMASI FRANSA'YI ŞOK ETTİ PARİS (A.A)

15 Mayıs 2011 19:58

-KAHN'IN GÖZALTINA ALINMASI FRANSA'YI ŞOK ETTİ PARİS (A.A) - 15.05.2011 - IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, New York'ta bir otel görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınması, Fransız siyaset dünyasında şok etkisi yarattı. Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olarak gösterilen Straus-Kahh'ın gözaltına alınmasının, ülkedeki bütün siyasi dengeleri alt üst edeceği tahmin ediliyor. Fransa'da radyo ve televizyon kanallarında çıkan haberlerde, son gelişme için ''siyasi deprem'' ifadesi kullanılıyor. Fransa'da sosyalist hükümetler döneminde bakanlık görevlerinde bulunan 62 yaşındaki Dominique Strauss-Kahn'ın, seçim yarışının artık dışında kaldığını düşünen uzmanlar, Sosyalist Parti'nin hemen yeni bir aday arayışına gireceğine kesin gözüyle bakıyor. Geçen seçimde Sosyalist Parti'nin adayı olan Segolene Royal, partinin eski genel sekreteri François Hollande ve şu andaki genel sekreter Martine Aubry'nin solun adayı olmak için yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sosyalist Parti içindeki bu depremin, son dönemde arkasındaki halk desteğini yitiren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'yi de tekrar umutlandırması bekleniyor. Sarkozy, Sosyalist Parti içinde kendisi için en güçlü rakip olarak gördüğü Dominique Strauss-Kahn'ı, IMF Başkanı olması için bizzat kendisi aday göstermiş ve ciddi bir şekilde lobi yapmıştı. Siyasi gözlemciler, Sarkozy'nin bu tercihini, ''merkez solu bölme taktiği''olarak yorumlamıştı.  Fransız medyası son olarak, lüks yaşamı çok sevdiği gerekçesiyle, Dominique Strauss-Kahn'a ciddi eleştiriler yöneltmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24