-KAHN'IN GÖZALTINA ALINMASI FRANSA'YI ŞOK ETTİ PARİS (A.A) - 15.05.2011 - IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, New York'ta bir otel görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınması, Fransız siyaset dünyasında şok etkisi yarattı. Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olarak gösterilen Straus-Kahh'ın gözaltına alınmasının, ülkedeki bütün siyasi dengeleri alt üst edeceği tahmin ediliyor. Fransa'da radyo ve televizyon kanallarında çıkan haberlerde, son gelişme için ''siyasi deprem'' ifadesi kullanılıyor. Fransa'da sosyalist hükümetler döneminde bakanlık görevlerinde bulunan 62 yaşındaki Dominique Strauss-Kahn'ın, seçim yarışının artık dışında kaldığını düşünen uzmanlar, Sosyalist Parti'nin hemen yeni bir aday arayışına gireceğine kesin gözüyle bakıyor. Geçen seçimde Sosyalist Parti'nin adayı olan Segolene Royal, partinin eski genel sekreteri François Hollande ve şu andaki genel sekreter Martine Aubry'nin solun adayı olmak için yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sosyalist Parti içindeki bu depremin, son dönemde arkasındaki halk desteğini yitiren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'yi de tekrar umutlandırması bekleniyor. Sarkozy, Sosyalist Parti içinde kendisi için en güçlü rakip olarak gördüğü Dominique Strauss-Kahn'ı, IMF Başkanı olması için bizzat kendisi aday göstermiş ve ciddi bir şekilde lobi yapmıştı. Siyasi gözlemciler, Sarkozy'nin bu tercihini, ''merkez solu bölme taktiği''olarak yorumlamıştı. Fransız medyası son olarak, lüks yaşamı çok sevdiği gerekçesiyle, Dominique Strauss-Kahn'a ciddi eleştiriler yöneltmişti.