Kahn'a 'tecavüz kanıtı' şoku

T24 - Fransız L'Express gazetesi, Dominique Strauss-Kahn'ın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren otel çalışanına yapılan muayene sonucu hazırlanan raporu yayımladı. Rapoda, kadının yaralarının ''saldırı ve tecavüz'' sonucu oluştuğu yazıyor.



Fransız L'Express gazetesi, ''otel çalışanı Nafissatou Diallo'nun, Mayıs ayında, Manhattan'daki lüks bir otelde Dominique Strauss-Kahn'ın, saldırısına uğradıktan hemen sonra hastanede sağlık muayenesinden geçtiğini, burada cinsel organının kızardığının ve omzunda ağrı olduğunun tespit edildiğini'' yazdı.



Gazetenin internet sitesinde, sağlık raporu ile Diallo'nun avukatıyla yapılan söyleşi yayımlandı. L'Express'e göre, raporda ''Yaraların nedeninin saldırı ve tecavüzden kaynaklandığı ifadelerine yer verildi.



Dominique Strauss-Kahn'ın avukatları ise Diallo'nun sağlık muayenesiyle ilgili raporun anlatılmasını ''yanlış bilgilendirici ve aldatıcı'' sözleriyle değerlendirdiler.





