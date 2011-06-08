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Dünya

'Kahn sizi de taciz ettiyse benimle temasa geçin'

Uluslararası Para Fonunun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı cinsel tacizle suçlayan otel görevlisinin avukatı,

08 Haziran 2011 03:00

T24 - Uluslararası Para Fonunun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı cinsel tacizle suçlayan otel görevlisinin avukatı, olası diğer mağdurları, kendisiyle temasa geçmeye çağırdı.



Amerikalı avukat Kenneth Thompson, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İster Fransa'da ister Afrika'da olsun, Strauss-Kahn tarafından taciz edilmiş bir kadın varsa bana bu bilgiyi ulaştırsın" dedi.

Thompson, hiçbir kadının cinsel tacize uğramaması gerektiğine inandığı için bu davayı aldığını da belirtti.


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