'Kahn sizi de taciz ettiyse benimle temasa geçin'

T24

Amerikalı avukat Kenneth Thompson, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İster Fransa'da ister Afrika'da olsun, Strauss-Kahn tarafından taciz edilmiş bir kadın varsa bana bu bilgiyi ulaştırsın" dedi.Thompson, hiçbir kadının cinsel tacize uğramaması gerektiğine inandığı için bu davayı aldığını da belirtti.