-KAHN NEW YORK'TA KALDIĞI EVDEN AYRILDI NEW YORK (A.A) - 02.07.2011 - Cinsel saldırıyla suçlanarak tutuklanmasının ardından dün mahkemece kefaletsiz serbest bırakılan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'ta ev hapsi için kiraladığı evden ayrıldı. Polis ve korumalar, Strauss-Khan, Tribeca semtindeki evden siyah bir arabaya binerek ayrılmadan önce evin önünden gazetecileri uzaklaştırdı. Strauss-Khan'ın nereye gittiği bilinmiyor ancak eski IMF Başkanı'nın, IMF'nin merkezinin bulunduğu Washington'da kendine ait bir evi olduğu biliniyor. Amerikalı savcılar, Strauss-Kahn'ı cinsel saldırıyla suçlayan kadın otel görevlisinin ifadelerinin güvenirliğinde ciddi sorunlar tespit ettiklerini yargıca söylemiş, yargıç da eski IMF Başkanı'nın ev hapsini ve kefaletini kaldırmış, ABD'de seyahat etmesine izin vermiş ancak ABD dışına çıkmasını yasaklamıştı. Bu arada, Amerikan medyasında yer alan haberlerde, 32 yaşındaki kadının cinsel saldırı ve tecavüz girişimine maruz kaldığına ilişkin ciddi işaret bulunmasına rağmen, bu olaydan maddi kazanç elde etme olasılığını telefonda arkadaşıyla görüştüğü belirtildi. Reuters haber ajansının soruşturmayı yürüten kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırıya uğradığını ileri süren kadın, 180 kilogram marihuana bulundurduğu gerekçesiyle Arizona eyaletindeki bir cezaevinde yatan erkek arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Strauss-Kahn'da çok para olduğunu söylüyor. Kaydedilen telefon görüşmesinde kadın, erkek arkadaşına iyi olduğu ve kendisiyle ilgili kaygı duymamasını söyleyerek, "Endişelenme, bu adamın (Strauss-Kahn) çok parası var. Ne yaptığımı biliyorum" diyor.