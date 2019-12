-KAHN 7 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK NEW YORK (A.A) - 19.05.2011 - New York'ta kaldığı otelin çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, bugün New York'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 ayrı suçtan yargılanması kararlaştırıldı. Savcılardan Cyrus Vance, Strauss-Kahn'ın cinsel saldırı ile ilgili 7 ayrı suçtan yargılanacağını belirtti. Dominique Strauss-Kahn'ın avukatlarının kefaletle şartlı serbest kalma talebi mahkemece kabul edilmişti. Kahn'ın, 1 milyon dolar kefaletle ev hapsine gönderilmesine karar verildi. 62 yaşındaki Kahn, Manhattan'da bir apartman dairesinde 24 saat ev hapsinde olacak. Elektronik kelepçe ile hareketleri izlenecek Kahn'ın yanında kendi yararı için devamlı olarak silahlı bir güvenlik memuru bulunacak, ayrıca 5 milyon dolarlık sigorta yaptıracak.