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Dünya

KAHİRE'DEN DE 1 UÇAK HAVALANDI KAHİRE (A.A)

30 Ocak 2011 23:55

-KAHİRE'DEN DE 1 UÇAK HAVALANDI KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentinin ardından, başkent Kahire'den de ülkedeki Türk vatandaşlarını taşıyan bir uçak havalandı. Büyükelçilik yetkilileri, 180 kişinin bulunduğu ve saat 21.00'de havalanan uçakla öncelikle kadın ve çocukların gönderildiğini söyledi.  Yetkililer, talep üzerine Kahire'ye 1 uçak daha istediklerini, gelen uçakla birlikte bugün toplam 6 uçağın yaklaşık bin 200 Türk vatandaşını Kahire ve İskenderiye kentlerinden Türkiye'ye nakletmiş olacağını belirtti. Bunlardan ikisinin tarifeli uçak olduğu, diğer dört THY uçağının ise Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel olarak gönderildiği kaydedildi.

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