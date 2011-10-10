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Dünya

Kahire'deki çatışmalarda 19 kişi öldü KAHİRE (A.A)

10 Ekim 2011 02:50

-Kahire'deki çatışmalarda 19 kişi öldü KAHİRE (A.A) - 09.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de akşam saatlerinde başlayan çatışmalar devam ederken, devlet televizyonu olaylarda ölenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 113'e yükseldiğini duyurdu. Mısır devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirttiler. Öte yandan, Abdulmenem Riyad Meydanı ve Tahrir Meydanı'nda Hristiyan göstericilerin bekleyişleri sürüyor. Sağlık bakanlığı ise bölgeye çok sayıda ambulans sevk ettiğini açıkladı. Mısır medyası, olayların kontrolden çıktığını ve askerin göstericiler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ileri sürüyor.  Mısır'daki olayların yatıştırılması için din adamlarının devreye gireceği de açıklandı. Olayların Hristiyan-Müslüman çatışmasına dönüşmemesi ve şiddetin durdurulması için El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ve Mısır Kıpti Patriği Baba 3. Şenuda telefonda görüştü. Mısır televizyonunun haberine göre, El Ezher ve Kıpti Kilisesi çatışmalara son vermek üzere bir açıklama yapacaklar. Kilise ve El Ezher'in göstericilere çağrıda bulunması bekleniyor.

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