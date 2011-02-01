-KAHİRE'DE YÜZBİNLER TOPLANDI ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen muhalif hareketin "1 milyon yürüyor" çağrısı için, Kahire'deki Tahrir Meydanında yüzbinlerce kişi toplandı. Basın mensupları, Tahrir Meydanındaki kalabalığın sayısının yüzbinleri bulduğunu bildirdiler. Bu arada, muhalif lider Muhammed El Baradei, El Arabiya uydu kanalına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mübarek'e ültimatom vererek, "Hüsnü Mübarek cumaya kadar iktidarı terk etmeli" dedi. -2 MAĞAZA YAĞMALANDI" Mısır televizyonu, başkent Kahire'nin bazı bölgelerinde askeri üniforma satan iki mağazanın yağmalandığını duyurdu. Televizyonun ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, başkentte ayrıca av malzemeleri satan bazı dükkanlardan silah ve av malzemelerinin çalındığı, üniforma çalan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağı bildirildi. Haberde vatandaşlar, ordu birliklerinden ayrı gezen ve kendisini asker olarak tanıtan şahıslara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıldı. Mısır televizyonu, Giza bölgesinde polisin özel bir operasyonla yağmacılık yaptığı iddia edilen 70 kişiyi tutukladığını bildirdi. Öte yandan Mısır Havayolları, yerel saatle bu akşam 17.00'den sabah 08.00'e kadar ülke genelinde iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Seferlerin iptal gerekçesi olarak, ülkedeki kargaşa ve muhalefetin grev çağrısı gösterildi. -ARNAVUTLUK'TA GÖSTERİLER DÜZENLENECEK- Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, ülkedeki siyasi gerginliğin hükümeti devirme girişimine kadar tırmandığını belirterek, "Bu girişim yüzünden Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci büyük zarar gördü" dedi. Başbakan Berişa, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ana muhalefet Sosyalist Parti'yi hükümete ve devlete karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Tiran'da 21 Ocakta Sosyalist Parti tarafından düzenlenen gösteri sırasında başbakanlık binasına saldırıldığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Berişa, şunları söyledi: "Muhalefetin bu darbe senaryosu, Arnavutluk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Serbest seçimle gelmiş bir hükümet iktidardan indirilmeye çalışılmıştır. Ancak devletin güvenlik güçleri, demokratik kurumlara yapılan bu saldırıyı durdurmayı başarmıştır. Ana muhalefetin bu girişimi yüzünden Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci büyük zarar görmüştür." -MUHALEFET PROTESTO GÖSTERİLERİNİ SÜRDÜRECEK- Bu arada muhalefetteki sol partiler, 21 Ocakta meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla cuma günü 4 kentte gösteri düzenleyecek. Ana muhalefet Sosyalist Parti'nin meclis grubu toplantısından sonra yayımlanan bildirisinde, protesto gösterilerinin süreceği belirtilerek , "Sali Berişa yönetimindeki koalisyon hükümetinin iktidardan uzaklaştırılmasını, erken genel seçimlere gidilmesini ve 21 Ocak olaylarının geniş çaplı olarak soruşturulmasını istiyoruz" denildi. Bildiride muhalefetteki diğer sol partilerle birlikte cuma günü, başkent Tiran ile Korça, Leja ve Vlora kentlerinde protesto gösterileri düzenleneceği açıklandı. Protesto gösterilerinin bütün kentlerde aynı saatte başlayacağı ve sessiz yürüyüş şeklinde olacağı bildirildi.