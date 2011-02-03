-KAHİRE'DE TÜRK GAZETECİLER DARP EDİLDİ KAHİRE (A.A)-03.02.2011 - Mısır'da muhalif eylemcilerle çatışan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in taraftarları olduğu belirtilen bir grup Tahrir Meydanı'na çıkan 6 Ekim Köprüsü'nde Türk gazeteciler Cumali Önal, Doğan Ertuğrul ve İsa Şimşek'i darp etti. Anadolu Ajansı muhabirine telefon ile ulaşan Zaman Gazetesi Kahire Temsilcisi Cumali Önal, Zaman Gazetesi foto muhabiri İsa Şimşek ve Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul ile birlikte görev yapmak isterken, Mübarek yanlıları tarafından feci şekilde darp edildiklerini söyledi. Mübarek yanlısı göstericilerin saldırısına uğrayan 3 Türk gazetecisinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu an Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ne gittikleri bildirildi. -GÜVENLİK BARİKATINI AŞTI- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir meydanı yakınında Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlılarının güvenlik barikatını aştığı bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, Mübarek yanlılarını ve karşıtlarını ayıran barikatın cumhurbaşkanı yanlılarınca aşıldığını belirtti. Bu arada devlet televizyonu, Tahrir meydanında çıkan çatışmalarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Televizyon, Mısır Başbakanı Ahmet Şefik'e dayanarak, 5 kişinin öldüğü gösterilerdeki şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti. -HİZBULLAH MİLİTANI CEZAEVİNDEN KAÇTI- Hükümet karşıtlarının protesto gösterilerinin sürdüğü Mısır'da Lübnanlı Hizbullah örgütünün bir üyesinin, cezaevinden kaçtığı bildirildi. Mısırlı güvenlik kaynakları, Mısır'da saldırılar düzenlemekten geçen nisan ayında 15 yıl hapse mahkum olan Sami Çebab'ın, pazar günü yattığı cezaevinden kaçtığını söylediler. Hizbullah lideri Seyid Hasan Nasrallah, Çebab'ın, Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne silah kaçakçılığı yapan Hizbullah hücresinin bir üyesi olduğunu doğrulamıştı.