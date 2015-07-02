Kahire'de Müslüman Kardeşler’e baskın: 9 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası’nda çatışmalar sürerken dün akşamüstü başkent Kahire’nin batısındaki 6 Ekim mahallesinde bir binayı basan güvenlik güçleri Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi dokuz kişiyi öldürdü. Müslüman Kardeşler bu gelişmenin üzerine "Sisi'ye karşı isyan" çağrısı yaptı.

Mısır'da geçen pazartesi Başsavcı Hişam Bereket'in suikast sonucu öldürülmesinin ardından dün ülkenin İsrail ile Gazze Şeridi'ne komşu Sina Yarımadası'nda terör örgütü IŞİD çok sayıda ordu ve polis noktasına saldırdı. En az 64 Mısır güvenlik gücü mensubu ve yaklaşık 100 militan öldü.

Müslüman Kardeşler'in önde gelen avukatı öldürüldü

Hürriyet'in haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire’deki 6 Ekim mahallesinde ise bir binayı basan güvenlik güçleri Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi dokuz kişiyi öldürdü. Toplantı sırasında düzenlendiği belirtilen baskında ölenler arasında Müslüman Kardeşler’in (İhvan) önde gelen avukatı ve eski vekil Nasser el Hafi de var. Bazı İhvan kaynakları evdekilerin Ramazan ayı kapsamında yardım kampanyası düzenlemek amacıyla toplandıklarını savundu. Emniyet kaynakları ise evdekilerin silahlı saldırı hazırlığında olduğunu, baskın için harekete geçildiği esnada “içeriden ateş” açıldığını iddia etti.

İhvan'dan isyan çağrısı

İhvan tarafından yapılan resmi açıklamada öldürülen kişilerin silahlı olduğu iddiası yalanlanırken Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye karşı “isyan” çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi’den “cellat” diye bahsedilen açıklamada, “Ülkenizi, kendinizi, çocuklarınızı savunmak için isyan edin. Mısır’ı kurtarmak için (Sisi’nin) adaletsizlik ve zulmünün kalelerini yok edin... Yöneticilerimize düzenlenen saldırı Sisi’nin kurduğu yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Evinde ve ailesinin önünde öldürülmeyi kabul etmeyen mazlum ve ezilmiş kesimlerin öfkesini kontrol edemeyecek” denildi.

İhvan Sözcüsü Muhammed Muntasır da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şerefli insanların hainlerin eliyle öldürülmesi, hain ve katil Sisi’nin, Sina’daki acizliğini ve başarısızlığını avutma girişimidir” dedi. İhvan, Mısır’da Aralık 2013’te terör örgütü ilan edilmişti.

Terör yasası onaylandı

Mısır Başbakanı Ibrahim Mahlab, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Mısır gerçek bir savaşta” dedi. Hükümet, dün ayrıca terör davalarında yargılama ve infazı hızlandıracak teröre karşı mücadele yasasını jet hızla onayladı. Yasanın teröre karşı mücadeleye “hız ve adil caydırıcılık” kazandıracağı ifade edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin onayına sunulacak.

Türk Dışişleri'nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki askeri kontrol noktalarına düzenlenen ve çok sayıda askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Saldırılarda büyük sayıda can kaybı olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.