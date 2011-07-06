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Dünya

KAHİRE'DE KÖPRÜDE PATLAMA KAHİRE (A.A)

06 Temmuz 2011 18:23

-KAHİRE'DE KÖPRÜDE PATLAMA  KAHİRE (A.A) - 06.07.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Nil Nehri üzerinde bulunan bir köprünün büyük bir patlamanın ardından çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi kayboldu. Yetkililer, Kahire'nin Darüsselame bölgesinde, Nil nehri üzerindeki köprünün, işçilerin onarım çalışması yaptıkları sırada çöktüğünü belirtti. Görgü tanıkları Maadi semtinde güçlü bir şekilde hissedilen patlamada bazı evlerin camlarının kırıldığını söylediler. Köprünün çökmesine neden olan patlamanın nedeni henüz açıklık kazanmadı.

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