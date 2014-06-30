Kahire'de bomba imha uzmanları patlamada öldü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki iki ayrı patlamada bir albay ve bir polis hayatını kaybetti.

AFP'nin haberine göre, Mısır İçişleri Bakanlığı, bomba uzmanlarının patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada gerçekleşen patlamada bir albayın öldüğü, çok sayıda polisin de yaralandığını duyurdu.

Kordon altına alınan bölgede yine bomba uzmanlarınca imha edilmeye çalışılan bir başka patlayıcının infilak etmesi neticesinde ise bir yarbayın hayatını kaybettiği ve birçok emniyet görevlisinin de yaralandığı açıklandı. Mısır emniyet güçlerinde rütbeler, orduda olduğu gibi düzenleniyor.

AFP, patlamalar sırasında Mısır'ın yeni cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin sarayda olup olmadığının bilinmediğini bildirdi.

Saldırıyı "Mısır'ın Askerleri" ( Ecnad Mısır) isimli örgüt üstlendi. Örgütün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Emniyeti sağlamakla görevli polisleri hedef aldığımız eylemde başarılı olduk" ifadeleri kullanıldı.

Aynı yerdeki üçüncü bir patlayıcı ise bomba imha robotu kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Patlamaların ardından emniyet güçlerinin, yeni bir patlama meydana gelebileceği endişesiyle dikenli teller ve zırhlı araçlarla Kahire'deki Tahrir Meydanı'nı araç ve yaya trafiğine kapattığı, Kahire Uluslararası Havaalanı'nda ve Süveyş Kanalı çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

Görevlilerin bombayı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada gerçekleşen patlamanın görüntüleri: