-KAHİRE MEYDANLARI DOLDU TAŞTI KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de muhalefetin çağrısıyla bu sabah saatlerinden itibaren kentin her yerinden göstericiler Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Tüm siyasi görüşlerden, sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından, siyasi partilerin gençlik örgütlerinden göstericiler, muhalefetin bir milyon kişinin gösteri yapma çağrısına olumlu tepki vererek alanı doldurdular. Yerel saatle 16:00'da Tahrir Meydanı ve çevresindeki gösterici sayısının 2 milyona ulaştığı belirtilirken, meydanı çevreleyen yolların tamamı, ordu birlikleri tarafından tanklar ve zırhlı araçlarla tutuldu, bazı yerlere askerlerin tel örgü ve beton bariyerler koyduğu görüldü. Mısır televizyonu önünde gösteri yapmak isteyen grupların slogan atmasına izin veren asker, bu grupların bölgede yığılmasına ise müsaade etmedi. Bazı partiler de, gösteriden önce göstericilere basın bildirisi, afiş ve pankart dağıttı. Dağıtılan bildirilerin bir kısmında, "Mübarek rejimi sona erinceye kadar durmak yok, mücadeleye devam" ifadeleri kullanılırken, bazı gruplar ellerinde idam cezasını sembolize eden iplerle alana girdiler. Alana girmeden önce asker, göstericileri üzerini aradı, üzerinde silah, bıçak ve kesici alet bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin bir kısmının, gösteriyi sabote etmeyi amaçladığı ileri sürüldü. Tahrir Meydanı'nda genel sloganlar "Gençlik değişim istiyor", "Kahrolsun Mübarek" ve "Mübarek dışarı" olurken, alanda çok çeşitli partiler ve gruplar olduğundan, tablo olarak bir birliktelik olsa da slogan ve pankartlar açısından farklılıklar göze çarptı. Gösteri boyunca askeri bir helikopter, alanın üzerinde uçuş yaparken, bazı göstericiler, birkaç kişiyi Mısır gizli servisinden ya da polis istihbaratından olduğu gerekçesiyle linç etmek istedi, bu kişileri göstericilerin elinden askerler kurtardı. Gösterinin başladığı andan itibaren Kahire'de hayat dururken, katılamayanlar da gösteriyi bölgeden yayın yapan 100'ün üzerinde televizyon aracılığıyla evlerinden izleme fırsatı buldular. Bu arada, gösteri alanına uzak sayılabilecek bir bölgede Barolar Birliği önünde 50 kadar Hüsnü Mübarek yanlısı gösterici, Mısır Cumhurbaşkanı lehinde sloganlar attı. Bu göstericilerin, televizyon binasına doğru yürüme talebi, güvenlik gerekçesiyle engellendi. Bugün gösterinin başladığı dakikalarda göstericiler, Hüsnü Mübarek'in sarayına veya televizyon binasına yürüyerek, dünyaya bir mesaj vermek istiyorlardı, ancak daha sonra bu karardan vazgeçildi. Alandaki göstericiler, son kararın hükümetle muhalefetin diyaloğa geçme ihtimalinden kaynaklandığını ifade ederek, böylece muhaliflerin hükümet karşısında elinin güçlü olacağını, göstericilerin terörize edilmeyeceğini ve gösterinin imajının zedelenmeyeceğini savundular. Şu anda Tahrir Meydanı'nda bulunan bazı göstericilerin alandan ayrılmaya başladığı gözleniyor. Bugünkü gösteride, diğer gösterilerin aksine göstericilerin Mısır genelinde bir haftadan bu yana devam eden kargaşayı anladıkları ve istikrarın az da olsa ön plana çıkmaya başladığı gözlenirken, göstericilerin kararlılıklarından hiçbir şey kaybetmedikleri belirtiliyor.