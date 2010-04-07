Kahire konferansı antik eserler için toplandı

T24-

Konferansa ev sahipliği yapan Mısır, firavunlar döneminden kalma çok sayıda değerli eserinin Batı'nın müzelerinden geri getirilmesi için çaba sarfediyor.



Aralarında Yunanistan, Suriye, Irak, İtalya, Meksika ve Çin'in de bulunduğu toplam 16 ülke, Mısır'daki konferansa temsilci yolladı.



Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.



Kahire'de bir araya gelen yetkililer, kültür miraslarının bir parçası olan antik eserleri Londra, Berlin ya da Paris'teki büyük müzelerden geri istemenin yolları üzerine stratejiler belirleyecek.



Bunun yanısıra, Birleşmiş Milletler'in çalıntı antik eserlerle ilgili sözleşmesinin değiştirilmesi için çağrıda bulunmaları bekleniyor.



Halihazırdaki BM kuralları, 1970 yılından sonra çalınmış olan antik eserlerin ait olduğu topraklara geri gönderilmesini öngörüyor.



Kahire konferansının katılımcıları, bu tarihin daha geriye doğru işlemesi gerektiğini, en değerli antik hazinelerini 1970'den önce kaybettiklerini söylüyorlar.



Bu hareketin başını çeken isim, Mısır'ın baş arkeoloğu Zahi Hawass.



Çalıntı eserlerin Mısır'a iadesi için ses getiren kampanyaların altında imzası olan Zahi Hawass geçen yıl Louvre Müzesi ile bağlarını kopartmıştı.



Louvre, antik çağdan kalma bir Mısır mezarlığının duvar resimlerini iade etmek zorunda kaldı.



Zahi Hawass, Londra'da sergilenen meşhur Rosetta Taşı'nın, ve Berlin'de ziyaretçilerin önünde kuyruk oluşturduğu Kraliçe Nefertiti heykelciğinin de Mısır'a geri verilmesini istiyor.



Konferansa katılan Yunan heyetin amacı ise, Osmanlı döneminde Lord Elgin tarafından Londra'ya taşınan Akropol'ün zarif süslemelerini Atina'ya geri götürmek.