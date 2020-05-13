Kahire'de cadde arasına inşa edilen köprünün binalara yakınlığı tepki çekti

Mısır'ın Kahire kentinde apartmanların arasına inşa edilen köprünün görüntüleri tartışma yarattı. Binalar arasında dip dibe duran köprünün durumuna ilişkin açıklama yapan Mısır İskan Bakanlığı, köprünün yanlarında duran binaların imara aykırı inşa edildiğini söyledi.

Mısır'ın Kahire kentinin işlek yerlerinden biri olan Haram Caddesi'nde trafiği azaltmak amacıyla bir köprü inşa edildi. Köprü inşasında son durumu gösteren bir fotoğraf caddenin kenarlarında bulunan binalarla köprünün dip dibe olduğunu ortaya koydu.

İskan Bakanlığı, köprünün aşırı yakınında duran binaların kaçak inşa edildiğini söyledi. Köprünün inşası tamamlandıktan sonra binaların yıkılacağı belirtildi.

Haram Caddesi'ne yapılan köprü 12 kilometre uzunluğunda ve 65.5 metre genişliğinde olacak. İnşaatın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Caddedeki binalarda yaşayanlar köprünün binalara yakınlığından dolayı şikayette bulundu.