Kahire'de 18 yaşın altındakilerin tutulduğu gözaltı merkezinde yangın: 6 ölü, 20 yaralı

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Mısır'da 18 yaşın altındaki şüpheli ve mahkumların tutulduğu bir gözaltı merkezinde yangın çıktı.

Kahire'de bulunan gözaltı merkezindeki yangında en az 6 genç hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı.

Olaydan sonra gözaltı merkezinin en yetkili ismi gözaltına alındı ve savcılar konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Yangının neden çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor. İlk belirlemelere göre elektrik sistemindeki bir kısa devre yangın çıkarmış olabilir.

Associated Press'in aktardığına göre yangın iki genç arasında çıkan bir kavganın ardından başladı. Masrawy haber portalı yangının sadece bir kanatla sınırlı tutulduğunu ifade etti.

Olay yerine kısa süre içinde itfaiye gönderildi ve yangın kontrol altına alındı.

Mısır'da son yıllarda sıklaşan yangınlar güvenlik standartlarının yeterince ciddiye alınmadığı ile ilgili tartışmalara sebep olmuştu.