T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Kahin' Yunanistan'ın falına baktı

Nouriel Roubini, seçim sonrası Yunanistan'ı bekleyenlerle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu

18 Haziran 2012 18:13

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan'da ekonominin depresyona girmesiyle kurulacak koalisyonun 6 ila 12 içinde dağılacağını ve ülkenin Euro'dan çıkacağını öngördü.
 
Yunanistan'daki genel seçim sonucunda oluşan tablo piyasalar açısısından olumlu karşılansa da ülkenin geleceğine yönelik kaygılar dinmedi.

'Kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, seçim sonrası Yunanistan'ı bekleyenlerle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

Roubini, Yunanistan'da kurulacak bir Yeni Demokrasi-PASOK koalisyonunun kısa ömürlü olacağını öngördü.

Ekonominin depresyona girmesiyle koalisyonun 6 ila 12 içinde dağılacağını belirten Roubini, ardından yapılacak seçimi Syriza'nın kazanacağını ve Yunanistan'ın Euro'dan çıkacağını söyledi.

Yunanistan'daki seçimden, kurtarma anlaşması partiler zaferle ayrılmıştı. Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 29.5'ini alıp birinci olurken, en yakın rakibi radikal sol Syriza yüzde 27.1 ile ikinci, PASOK ise yüzde 12.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

ETİKETLER

Roubiniyunanistanekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24