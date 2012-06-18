'Kahin' Yunanistan'ın falına baktı

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan'da ekonominin depresyona girmesiyle kurulacak koalisyonun 6 ila 12 içinde dağılacağını ve ülkenin Euro'dan çıkacağını öngördü.



Yunanistan'daki genel seçim sonucunda oluşan tablo piyasalar açısısından olumlu karşılansa da ülkenin geleceğine yönelik kaygılar dinmedi.

'Kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, seçim sonrası Yunanistan'ı bekleyenlerle ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

Roubini, Yunanistan'da kurulacak bir Yeni Demokrasi-PASOK koalisyonunun kısa ömürlü olacağını öngördü.

Ekonominin depresyona girmesiyle koalisyonun 6 ila 12 içinde dağılacağını belirten Roubini, ardından yapılacak seçimi Syriza'nın kazanacağını ve Yunanistan'ın Euro'dan çıkacağını söyledi.

Yunanistan'daki seçimden, kurtarma anlaşması partiler zaferle ayrılmıştı. Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 29.5'ini alıp birinci olurken, en yakın rakibi radikal sol Syriza yüzde 27.1 ile ikinci, PASOK ise yüzde 12.3 ile üçüncü sırada yer aldı.