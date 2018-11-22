KAĞITHANE'DEKİ SOYGUNCUNUN GİRİŞ VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi. Motosiklet kaskı takan şüphelinin, kuyumcu dükkanına girişi ve elinde çantayla kaçması ile bazı vatandaşların soyguncuyu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeni görüntü:

-Güvenlik kamerası

-Soyguncunun kuyumcu dükkanına girişi

-Elinde kaskla çıkışı

-kaçış anı

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar